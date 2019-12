High Water Closes Roads in Vanderburgh County

Fifty-five roads are closed due to high water, according to the Vanderburgh County Highway Department. Motorists are advised to avoid these roadways:

River Rd.

U.S. 41

Nugent Rd

S. Green River Rd.

I-69

Lynn Rd.

Old Henderson Rd.

Duesner Rd.

Golden Rule Rd.

Seminary Rd

Duesner Rd.

Old Henderson Rd.

Happe Rd.

Duesner Rd.

Old Henderson Rd.

King Rd.

Old Henderson Rd.

Happe Rd.

Hickory Ridge Rd.

Old Henderson Rd.

Happe Rd.

Golden Rule Rd.

Old Henderson Rd.

Seminary Rd.

Waterworks Rd.

Veteran’s Memorial Pkwy.

Hwy. 41

Lyle Rd.

Nurrenbern Rd.

Bayou Creek Rd.

W. Franklin Rd.

Smith Diamond Rd.

Seminary Rd.

Roth Rd.

Seminary

Cypress Dale

Shore Rd.

Cypress Dale

Seminary

W. Franklin

S. Weinbach

Levee

River Rd.

Lenn Rd.

Pollack Ave.

S. Green River Rd.

County Line Rd (East)

Millersburg Rd

Warrick County Line

Newman Rd

Hickory Ridge Rd

Old Henderson Rd.

Duesner Rd

Seminary

Happe Rd.

Comments

comments