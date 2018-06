UE vs. USI World Cup Preview Show – Standings after Group Stage

MAT SANTORO – USI MEN’S SOCCER – 41 points

GROUP A

1. Uruguay – 9 points (Mat earns 5)

2. Egypt Russia – 6 points

3. Saudi Arabia – 3 points

4. Egypt – 0 points

GROUP B

1. Portugal Spain – 5 points (Mat earns 3)

2. Spain Portugal – 5 points (Mat earns 3)

3. Iran – 4 points

4. Morocco – 1 point

GROUP C

1. France – 9 points (Mat earns 5)

2. Peru Denmark – 5 points

3. Peru – 3 points

4. Australia – 1 point

GROUP D

1. Argentina Croatia – 9 points (Mat earns 3)

2. Croatia Argentina – 4 points (Mat earns 3)

3. Nigeria – 3 points

4. Iceland – 1 point

GROUP E

1. Brazil – 7 points (Mat earns 5)

2. Serbia Switzerland – 5 points

3. Serbia – 3 points

4. Costa Rica – 1 point

GROUP F

1. Germany Sweden – 6 points

2. Sweden Mexico – 6 points (Mat earns 3)

3. South Korea – 3 points

4. Germany – 3 points

Group G

1. England Belgium – 9 points (Mat earns 3)

2. Belgium England – 6 points (Mat earns 3)

3. Tunisia – 3 points

4. Panama – 0 points

Group H

1. Colombia – 6 points (Mat earns 5)

2. Poland Japan – 4 points

3. Senegal – 4 points

4. Poland – 3 points

MARSHALL RAY – UE MEN’S SOCCER – 57 points

GROUP A

1. Uruguay – 9 points (Marshall earns 5)

2. Russia – 6 points (Marshall earns 5)

3. Saudi Arabia – 3 points

4. Egypt – 0 points

GROUP B

1. Spain – 5 points (Marshall earns 5)

2. Portugal – 5 points (Marshall earns 5)

3. Iran – 4 points

4. Morocco – 1 point

GROUP C

1. France – 7 points (Marshall earns 5)

2. Denmark – 5 points (Marshall earns 5)

3. Peru – 3 points

4. Australia – 1 point

GROUP D

1. Argentina Croatia – 9 points (Marshall earns 3)

2. Nigeria Argentina – 4 points

3. Nigeria – 3 points

4. Iceland – 1 point

GROUP E

1. Brazil – 7 points – (Marshall earns 5)

2. Switzerland – 5 points (Marshall earns 5)

3. Serbia – 3 points

4. Costa Rica – 1 point

GROUP F

1. Germany Sweden – 6 points

2. Sweden Mexico – 6 points (Marshall earns 3)

3. South Korea – 3 points

4. Germany – 3 points

Group G

1. England Belgium – 9 points (Marshall earns 3)

2. Belgium England – 6 points (Marshall earns 3)

3. Tunisia – 3 points

4. Panama – 0 points

Group H

1. Poland Colombia – 6 points

2. Japan – 4 points (Marshall earns 5)

3. Senegal – 4 points

4. Poland – 3 points

For their predictions regarding the upcoming Round of 16 click HERE or watch the video below.

